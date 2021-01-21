Нужно сделать мультфильм в Toom Boom Harmony. Риги и материалы готовы - нужна только анимация. Хронометраж: 5 мин Срок 1 мес. Подробности скину выбранному кандидату. Пришлите ссылки на ваше работы из портфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать очень простую студенческую анимацию, даже проще на 1 минут
пример: https://www.youtube.com/watch?v=bjYmc1vHqPU
подробнее опишу в лс
дедлайн 21.01.2021 23:59
пишите цены
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