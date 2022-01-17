Превью для озон в формате apng

1)Убрать из гифки гуся 2)Убрать из гифки моменты где девочка смотрит на гуся(оставить только моменты где она бедрами из стороны в сторону водит) 3)Сменить сам тон одежды на черный и белые тона(или около того) / волосы черные - (!)В ...
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Нужно сделать какую-нибудь не сложную анимацию в формате apng для товара на ВБ и ОЗон.
https://www.ozon.ru/product/on-white-relive-a-smile-i-otbelivanie-zubov-do-8-tonov-i-nabor-dlya-otbelivaniya-i-remineralizatsii-264716837/?asb=L3zB%252Bz6qlf%252BUj0nm9%252FsN6AxBYnnU3US4rBFH4g6%252BmJw%253D&asb2=7PA7PMFHcWdkypzkG9jgFh8aKBK_uTBjhjYCkC5V1m7dPz9t-TcbE5VcC3oH4CzJ&keywords=%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2&sh=ez888gAAAA
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