GIF-анимация для стрима(!)ОКОЛО ZXCURSED

1)Убрать из гифки гуся

2)Убрать из гифки моменты где девочка смотрит на гуся(оставить только моменты где она бедрами из стороны в сторону водит)

3)Сменить сам тон одежды на черный и белые тона(или около того) / волосы черные

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(!)В ИДЕАЛЕ(!) убрать кепку нарисовать черные волосы,но тут по желанию(или возможности добротной реализации),иначе просто перекрасить

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Будет супер,если человек который будет выполнять эту работу будет знать о современной моде в сфере одежды(для грамотного подбора оттенков и цветов)

Общая цветовая гамма примерно как у ZXCURSED(https://tenor.com/view/zxc-new-patch-gif-22760924)

пример только как цветовая гамма,элементы от туда не нужны(страшненькая гифка не нужна)