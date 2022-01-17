Анимация мультфильма

Для второй версии рекламного ролика (первая, "черновая", находится тут: https://www.dropbox.com/s/lhttyggq57dqqv0/Nestle%20-%20NAA%20Optipro%20v0.mp4?dl=0 ) нужно сделать анимированную "пыль" за движущимися пузырями. Сейчас в видео это статичные картинки с нарисованной дизайнерами "пылью", но нужно чтобы она как бы распылялась по ходу ...