Анимацию блокнота

мне нужна анимация как в этом видео: https://youtu.be/_lEjEHaL6cE

главные требования:

1) что бы была анимация перевертывая страниц (в левой части видео белые страницы)

2) анимация как уходят страницы как в видео и на прикрепленном ниже скрине

4) анимация пальца

5) на видео изображен блокнот в который вмонтировано другое видео, мне нужен будет шаблон что бы я мог менять это видео и подставлять свое.