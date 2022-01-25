Анимация Flipbook

АнимацияЗакрыт2 заявки600 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

нужно сделать простейшую анимацию одной руки(даже пальца) и перелистование блокнота (флипбука), на странице которого я смогу вставить свои кадры, на 15 секунд

Мне нужен будет шаблон в котором я смогу менять то что будет на страницах этого блокнота

нужно чтобы в анимации можно было в дальнейшем менять картинку

пример анимации на сайте

https://youtu.be/RcSkHAaKGf4

2 года назад
guest_1643755565104
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • 3D анимация для коротких видео

    Ищу 3D аниматора ( я думаю это аниматоры делают ) для коротких видео типа такого [url=https://www.youtube.com/watch?v=uCkKzgGEg8Y]https://www.youtube.com/watch?v=uCkKzgGEg8Y[/url] видео не мое, это для примера. ...

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Анимация для видео

    1. Отобразить динамический ввод текста после https:// в адресную строку браузера. lascala.ua kiev.travel ex.kiev.travel 2. Отобразить на прозрачном фоне для 4К видео, имитацию кликов с ответной реакцией после клика (изменение картинки). Скрин во вложении. 3. Для логотипов ...

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание простой 2D-анимации по примеру

    Здравствуйте! Требуется создать простенький 2D-анимационный ролик аналогично - https://cloud.mail.ru/public/ycTK/ojiBShcXQ Только будут другие картинки и немного изменена схема. Принцип анимации - такой же, прямолинейный. Длительность 1...1,5 мин, по циклу. Аудитория, в основном, женская. Разрешение: 1280х1024 px. Возможно, будет озвучка диктором. Пока не решили, нужна ...

    Анимация22 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужен аниматор для мобильного приложения

    $1500

    Нужен аниматор, который может создавать короткие истории в формате мультфильма для мобильного приложения. Должен быть опыт в работе в 2D или 3D. В проекте необходимо сделать 3 мульфильма, длина каждого меньше 1 минуты. Иллюстратор и UX разработчик ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Требуется создание 10-ти цикличных анимаций формата .gif

    Здравствуй! Требуется создать 10-ть цикличных (бесконечную) анимаций формата .gif в стиле прикрепленного изображения (так же рассматриваются любые стили). Суть анимаций в совершении, человеческим персонажем, простых повторяющихся действий (прим. персонаж идет по дороге). Необходимо, чтобы анимация была ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Анимация логотипа

    Анимация логотипа  Исходник mp4 и gif Пример рядом с лого меняется текст Branding/Design/Digital/Production [url=https://werklig.com/]https://werklig.com[/url]

    Анимация14 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Flash в HTML5

    Небольшой интерактивный ролик на flash, нужно переделать на HTML5, не просто как видео, а с сохранением интерактивности и клавиш управления. В приложении 3 фрагмента.

    HTML
    Анимациянет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Анимацию блокнота

    мне нужна анимация как в этом видео: https://youtu.be/_lEjEHaL6cE главные требования: 1) что бы была анимация перевертывая страниц (в левой части видео белые страницы) 2) анимация как уходят страницы как в видео и на прикрепленном ниже скрине 4) анимация пальца 5) ...

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    2 года назад