Анимация Flipbook

нужно сделать простейшую анимацию одной руки(даже пальца) и перелистование блокнота (флипбука), на странице которого я смогу вставить свои кадры, на 15 секунд

Мне нужен будет шаблон в котором я смогу менять то что будет на страницах этого блокнота

нужно чтобы в анимации можно было в дальнейшем менять картинку

пример анимации на сайте

https://youtu.be/RcSkHAaKGf4