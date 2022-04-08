Нужен аниматор для мобильного приложения

Нужен аниматор, который может создавать короткие истории в формате мультфильма для мобильного приложения. Должен быть опыт в работе в 2D или 3D.

В проекте необходимо сделать 3 мульфильма, длина каждого меньше 1 минуты.

Иллюстратор и UX разработчик уже есть в проекте, мы ищем именно аниматора.