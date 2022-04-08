Нужен аниматор для мобильного приложения

$1500
АнимацияЗавершен8 заявок1124 просмотра
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Нужен аниматор, который может создавать короткие истории в формате мультфильма для мобильного приложения. Должен быть опыт в работе в 2D или 3D.

В проекте необходимо сделать 3 мульфильма, длина каждого меньше 1 минуты.

Иллюстратор и UX разработчик уже есть в проекте, мы ищем именно аниматора.

2 года назад
kidfimedia
Оксана 
43 годаТаиланд
2 года в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
MyWayS
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
2 года назад
$700
14 дней
RUB
Андрей сделал отличную анимацию для нашего проекта. Профессионализм с самого начала до конца. Всё было сделано в срок и более, чем ожидалось. Чёткая коммуникация и результат высокого уровня.
Отлчный заказчик коммуникация и тз на уровне. рекомендую.
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