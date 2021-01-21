Требуется создание 10-ти цикличных анимаций формата .gif

АнимацияЗакрыт4 заявки754 просмотра
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Здравствуй! Требуется создать 10-ть цикличных (бесконечную) анимаций формата .gif в стиле прикрепленного изображения (так же рассматриваются любые стили).

Суть анимаций в совершении, человеческим персонажем, простых повторяющихся действий (прим. персонаж идет по дороге). Необходимо, чтобы анимация была без видимых стыков начала и конца действия. Главное требование - это ракурс из верхней угловой точки.

Персонажи и их действия будут описаны отдельно.

Т.к принимаются на рассмотрение любые стили и предложения, то оплата формируется в ходе переговоров с округлением в пользу художника.

2 года назад
guest_1643129305882
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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