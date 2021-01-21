Анимация картинки в Инстаграмм рилс на 15 сек

мне нужна анимация как в этом видео: https://youtu.be/_lEjEHaL6cE главные требования: 1) что бы была анимация перевертывая страниц (в левой части видео белые страницы) 2) анимация как уходят страницы как в видео и на прикрепленном ниже скрине 4) анимация пальца 5) ...