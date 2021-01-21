Анимация картинки в Инстаграмм рилс на 15 сек

Требуется сделать заглушку для шапки сайта(картинка из swf) и и интегрировать ее на страницы сайта.Сайт на joomla
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, нужна анимированная картинка для песни, референс отправлю в ЛС
- Похожие заказы
- Анимациянет заявокЗакрыт2 года назад
Анимация логотипа Исходник mp4 и gif Пример рядом с лого меняется текст Branding/Design/Digital/Production [url=https://werklig.com/]https://werklig.com[/url]Анимация14 заявокЗакрыт2 года назад
Небольшой интерактивный ролик на flash, нужно переделать на HTML5, не просто как видео, а с сохранением интерактивности и клавиш управления. В приложении 3 фрагмента.Анимациянет заявокЗакрыт2 года назад
мне нужна анимация как в этом видео: https://youtu.be/_lEjEHaL6cE главные требования: 1) что бы была анимация перевертывая страниц (в левой части видео белые страницы) 2) анимация как уходят страницы как в видео и на прикрепленном ниже скрине 4) анимация пальца 5) ...Анимация2 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно сделать анимацию жидкости в блендере. Подробное тз вышлю исполнителюАнимация3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно создать очень простую студенческую анимацию, даже проще на 1 минут пример: https://www.youtube.com/watch?v=bjYmc1vHqPU подробнее опишу в лс дедлайн 21.01.2021 23:59 пишите ценыАнимация4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $500
Нужно сделать мультфильм в Toom Boom Harmony. Риги и материалы готовы - нужна только анимация. Хронометраж: 5 мин Срок 1 мес. Подробности скину выбранному кандидату. Пришлите ссылки на ваше работы из портфолио.Анимация1 заявкаЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Необходимая простая анимация рассказа под мульфильм. Главного персонажа и озвучку первой серии прикрепляю. В дальнейшем приветствуется постоянное сотрудничество (уже есть 30 серий). От вас цена и сроки.Анимация8 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать какую-нибудь не сложную анимацию в формате apng для товара на ВБ и ОЗон. https://www.ozon.ru/product/on-white-relive-a-smile-i-otbelivanie-zubov-do-8-tonov-i-nabor-dlya-otbelivaniya-i-remineralizatsii-264716837/?asb=L3zB%252Bz6qlf%252BUj0nm9%252FsN6AxBYnnU3US4rBFH4g6%252BmJw%253D&asb2=7PA7PMFHcWdkypzkG9jgFh8aKBK_uTBjhjYCkC5V1m7dPz9t-TcbE5VcC3oH4CzJ&keywords=%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2&sh=ez888gAAAAАнимация6 заявокЗакрыт2 года назад