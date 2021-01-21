Сделать заглушку для шапки сайта(картинка из ролика swf)

1)Убрать из гифки гуся 2)Убрать из гифки моменты где девочка смотрит на гуся(оставить только моменты где она бедрами из стороны в сторону водит) 3)Сменить сам тон одежды на черный и белые тона(или около того) / волосы черные - (!)В ...