2D аниматор, моушен-дизайнер, видеомонтажёр

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выполняю работы по созданию 2D анимаций разных уровней сложности (видеопрезентации, рекламные ролики, презентации интерфейсов сайтов или мобильных приложений, промо-видео мобильных приложений/игр, анимации персонажей и прочее).

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Всю работу осуществляю в пакете приложений Adobe:

• After effects

• Illustrator

• Premiere

• Photoshop

СХЕМА РАБОТЫ

• Предварительная заявка

• Изучение технического задания

• Окончательная заявка

• Безопасная сделка

• Произвожу работу

• Направляю Вам на согласование промежуточный результат

• Внесение правок

• Завершение работы и завершение платежа безопасной сделки

• Обмен отзывами

ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ

— Предпочтительный способ связи - в мессенджере, либо по электронной почте.

— С большими заказами (от 150$) работаю только по предоплате 50% (В случае, если проект на стадии согласования не будет соответствовать Вашим ожиданиям, которые нельзя скорректировать внесением каких-либо правок, то я верну Вам полностью предоплату)

— Работаю в графике 5/2 09:00-18:00 по МСК. Для "горящих" заказов график может корректироваться индивидуально (включая выходные дни), что оплачивается отдельно - этот вопрос сразу оговаривается с заказчиком.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЛАТЕ

— Зарегистрирован в качестве самозанятого, выставляю Вам чек/счёт с привязкой к своему ИНН