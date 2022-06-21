ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выполняю работы по созданию 2D анимаций разных уровней сложности (видеопрезентации, рекламные ролики, презентации интерфейсов сайтов или мобильных приложений, промо-видео мобильных приложений/игр, анимации персонажей и прочее).
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Всю работу осуществляю в пакете приложений Adobe:
• After effects
• Illustrator
• Premiere
• Photoshop
СХЕМА РАБОТЫ
• Предварительная заявка
• Изучение технического задания
• Окончательная заявка
• Безопасная сделка
• Произвожу работу
• Направляю Вам на согласование промежуточный результат
• Внесение правок
• Завершение работы и завершение платежа безопасной сделки
• Обмен отзывами
ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ
— Предпочтительный способ связи - в мессенджере, либо по электронной почте.
— С большими заказами (от 150$) работаю только по предоплате 50% (В случае, если проект на стадии согласования не будет соответствовать Вашим ожиданиям, которые нельзя скорректировать внесением каких-либо правок, то я верну Вам полностью предоплату)
— Работаю в графике 5/2 09:00-18:00 по МСК. Для "горящих" заказов график может корректироваться индивидуально (включая выходные дни), что оплачивается отдельно - этот вопрос сразу оговаривается с заказчиком.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЛАТЕ
— Зарегистрирован в качестве самозанятого, выставляю Вам чек/счёт с привязкой к своему ИНН
Портфолио
- Рекламный ролик для магазина17 просмотров
- Рекламная анимация музыкального приложения33 просмотра