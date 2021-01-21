Создание простой 2D-анимации по примеру

Нужен аниматор, который может создавать короткие истории в формате мультфильма для мобильного приложения. Должен быть опыт в работе в 2D или 3D. В проекте необходимо сделать 3 мульфильма, длина каждого меньше 1 минуты. Иллюстратор и UX разработчик ...
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Здравствуйте!
Требуется создать простенький 2D-анимационный ролик аналогично - https://cloud.mail.ru/public/ycTK/ojiBShcXQ
Только будут другие картинки и немного изменена схема.
Принцип анимации - такой же, прямолинейный.
Длительность 1...1,5 мин, по циклу.
Аудитория, в основном, женская.
Разрешение: 1280х1024 px.
Возможно, будет озвучка диктором.
Пока не решили, нужна ли она.
Сама озвучка не требуется.
Просьба, сразу оценить стоимость работы создания анимации по примеру (если делаем полную копию) и озвучить сроки.
Можно в личку.
Задача срочная.
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