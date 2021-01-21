Создание простой 2D-анимации по примеру

АнимацияЗакрыт22 заявки765 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется создать простенький 2D-анимационный ролик аналогично - https://cloud.mail.ru/public/ycTK/ojiBShcXQ

Только будут другие картинки и немного изменена схема.

Принцип анимации - такой же, прямолинейный.

Длительность 1...1,5 мин, по циклу.

Аудитория, в основном, женская.

Разрешение: 1280х1024 px.

Возможно, будет озвучка диктором.

Пока не решили, нужна ли она.

Сама озвучка не требуется.

Просьба, сразу оценить стоимость работы создания анимации по примеру (если делаем полную копию) и озвучить сроки.

Можно в личку.

Задача срочная.

2 года назад
Alexey-Dolgih
Алексей 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
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