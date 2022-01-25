3D анимация для коротких видео

Ищу 3D аниматора ( я думаю это аниматоры делают ) для коротких видео типа такого https://www.youtube.com/watch?v=uCkKzgGEg8Y видео не мое, это для примера. Тут сборник коротких видео чтобы понять уровень и сложности работы.

Вообще монтажем владею, но наверное такие видео должен монтировать 3D аниматор для большей реальности?

Рассмотрю варианты с указанием цены за один короткий ролик такого типа этих длительностью 20-30 сек

Всем спасибо!