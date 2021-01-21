Анимация для видео

Здравствуйте! Требуется создать простенький 2D-анимационный ролик аналогично - https://cloud.mail.ru/public/ycTK/ojiBShcXQ Только будут другие картинки и немного изменена схема. Принцип анимации - такой же, прямолинейный. Длительность 1...1,5 мин, по циклу. Аудитория, в основном, женская. Разрешение: 1280х1024 px. Возможно, будет озвучка диктором. Пока не решили, нужна ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Отобразить динамический ввод текста после https:// в адресную строку браузера.
lascala.ua kiev.travel ex.kiev.travel
2. Отобразить на прозрачном фоне для 4К видео, имитацию кликов с ответной реакцией после клика (изменение картинки). Скрин во вложении.
3. Для логотипов lascala.ua kiev.travel ex.kiev.travel под 4К видео отобразить анимацию:
Прозрачная капля падает в место появления лого.
От капли появляются прозрачные разводы воды которые растягиваются по бокам.
Вслед за первым разводом появляется силуэт логотипа.
По силуэту логотипа пробегает луч сварки или удар молнии.
Который зажигает объёмный золотой логотип.
Показать перелив света по логотипу.
Ниже пролетает луч света который оставляет надпись Your Dreams.
Далее логотип эффектно перемещается (предложить варианты) в правый верхний угол и продолжает
переливаться уже в углу.
Надпись Your Dreams схлопывается: а) для YouTube - во время перемещения лого в правый верхний угол. б) для FB только схлопывается, а лого остаётся на месе.
Фон прозрачный.
Пример лого во вложении, я передам в удобном формате.
Натолкнул на создание - этот ролик:
https://www.youtube.com/watch?v=vJtCY97mlww
Вариант 1 и 13
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