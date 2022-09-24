Иконка для приложения (Сатисфаер)

Требуется создать несколько иконок для Instagram в одном стиле, аналогичном логотипу. Необходимы иконки для разделов: отзывы, состав, прайс, условия хранения и как заказать. Убедитесь, что все иконки выполнены в едином стиле и подходят для использования в соцсетях.