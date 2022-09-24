Иконка для приложения (Сатисфаер)

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт26 заявок560 просмотров

Необходимо сделать иконку для приложения. Подробности в тз

3 года назад
desk27
Влад 
37 лет
3 года в сервисе
Был
16 дней назад

Заявки фрилансеров

Юлия
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Иванов
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Максим
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ильназ
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олег
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
32 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
56 отзывов
3 года назад
Данііл
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артём
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Нуржан
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
час назад
447 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Иконки и Пиксель-арт
Ігор
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
Кирилл
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Богдан
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Яна
 
40 лет
3 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
8 отзывов
3 года назад
Никита
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 часа назад
131 отзыв
3 года назад
Софія
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Виталий
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов
3 года назад
Максим
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
21 день назад
105 отзывов
3 года назад
Элли
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александр
 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
17 дней назад
78 отзывов
3 года назад
Денис
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
257 отзывов
3 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад
158 отзывов
3 года назад
Гость
4 года в сервисе
Был
год назад
21 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать иконки для инсты

    Требуется создать несколько иконок для Instagram в одном стиле, аналогичном логотипу. Необходимы иконки для разделов: отзывы, состав, прайс, условия хранения и как заказать. Убедитесь, что все иконки выполнены в едином стиле и подходят для использования в соцсетях.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать иконку и промо-картинки(Скриншоты) для приложения IOS

    $75

    Необходимо разработать иконку и две промо-картинки для оформления беттинг-приложения в App Store. Иконка должна быть 1024x1024 с ярко оранжевым фоном. Картинки должны иметь размеры 2688x1242 и 2088x1242 с аналогичным фоном и размытиями, изображающими виды спорта. Примеры эскизов предоставлены.

    iOS
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Отрисовать несколько иконок в векторе

    Требуется отрисовать несколько уникальных иконок в векторном формате. Иконки должны подходить для использования в различных проектах. Ожидается качественный и оригинальный графический дизайн.

    Иконки и Пиксель-арт29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обрисовка полигонов в Яндекс.конструкторе

    Требуется обрисовать 36 полигонов на карте в Яндекс.конструкторе согласно предоставленной документации о судебных участках Московской области. Файлы должны быть в формате .geojson, с нумерацией участков в соответствии с законодательством. Пример выполненной работы будет предоставлен.

    Иконки и Пиксель-арт3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка/улучшение иконки для игры

    $50

    Требуется доработка иконки для игры 'Слова из Слова' на Андроид. Иконка должна стать более привлекательной для женской аудитории, сохранив при этом свою узнаваемость. Необходимо создать несколько вариантов для выбора, используя исходники в формате PSD.

    Android
    Иконки и Пиксель-арт17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать инфографику для блока сайта

    $10

    Требуется разработать инфографику для блока сайта, включающую 4 иконки в стиле пиксель-арт. Необходимо также перегнать цифры в нужный градиент, чтобы они гармонично вписывались в общий дизайн.

    Иконки и Пиксель-арт3 заявки
    Закрыт
    3 года назад