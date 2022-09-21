Сделать иконку и промо-картинки(Скриншоты) для приложения IOS

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен7 заявок272 просмотра

Требуется сделать иконку и промо-картинки(Скриншоты) для оформления приложения(Беттинг) в App Store.

Требования к Иконке:

-Полное заполнение всей области.

-Размер 1024х1024

-Бэкграунд заливки ярко оранжевый.

Есть примерный эскиз с грубыми набросками.

Требования к картинкам.

-Задний фон должен быть исполнен в том же цвете(ярко оранжеый, с размытими элементами дизайна-тематика любые виды спорта- мячики)

-Размеры 2688х1242, 2088х1242

-Есть примерный эскиз но выполненый в Вертикальных сриншотах.

ТРЕБУЕТСЯ 2 картинки в горизонтальном исполнение.тоже есть пример.

iOS
3 года назад
NikiforovGood
Николай 
45 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
3 года назад
$65
5 дней
Escrow
Роман оказался очень компетентным специалистом.Сразу понял чуть задания и предложил несколько эскизов.Работай остался доволен.рекомендую!
Николай отличный заказчик и просто приятный человек. Четкая задача - быстрая оплата, все как положено. Однозначно рекомендую!

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