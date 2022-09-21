Требуется сделать иконку и промо-картинки(Скриншоты) для оформления приложения(Беттинг) в App Store.

Требования к Иконке:

-Полное заполнение всей области.

-Размер 1024х1024

-Бэкграунд заливки ярко оранжевый.

Есть примерный эскиз с грубыми набросками.

Требования к картинкам.

-Задний фон должен быть исполнен в том же цвете(ярко оранжеый, с размытими элементами дизайна-тематика любые виды спорта- мячики)

-Размеры 2688х1242, 2088х1242

-Есть примерный эскиз но выполненый в Вертикальных сриншотах.

ТРЕБУЕТСЯ 2 картинки в горизонтальном исполнение.тоже есть пример.