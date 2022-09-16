Требуется обрисовать 36 полигонов на карте в Яндекс.конструкторе согласно предоставленной документации о судебных участках Московской области. Файлы должны быть в формате .geojson, с нумерацией участков в соответствии с законодательством. Пример выполненной работы будет предоставлен.
Отрисовать несколько иконок в векторе
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