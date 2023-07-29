Необходимо разработать иконку и две промо-картинки для оформления беттинг-приложения в App Store. Иконка должна быть 1024x1024 с ярко оранжевым фоном. Картинки должны иметь размеры 2688x1242 и 2088x1242 с аналогичным фоном и размытиями, изображающими виды спорта. Примеры эскизов предоставлены.
Нарисовать иконки для инсты
Нужно нарисовать в одном стиле несколько иконок для инсты. В стиле логотипа.
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