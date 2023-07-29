Нарисовать иконки для инсты

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Завершен20 заявок604 просмотра

Нужно нарисовать в одном стиле несколько иконок для инсты. В стиле логотипа.

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