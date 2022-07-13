Требуется ручная отрисовка логотипа Локобанка. Важно создать качественный SVG-файл без артефактов. Пример логотипа прикреплен, готовые варианты из интернета не подходят.
Сделать логотип
Добрый день!
Нужно сделать логотип
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