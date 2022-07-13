Отрисовать логотип банка в svg в ручную

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен6 заявок201 просмотр

Необходимо вручную отрисовать лого Локобанка https://www.lockobank.ru/ . Пример прикрепил. Готовые варианты в интернете не пойдут, на выходе получаются с артефактами

3 года назад
domninartem
Артем 
27 лет
4 года в сервисе
Был
8 дней назад

Выбранный исполнитель

seraphim6wings
Демид 
22 года
4 года в сервисе
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2 года назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
Быстро, сделал то что нужно. Рекомендую!
Рекомендую данного заказчика, дал четкое тз и сразу оплатил заказ!

Заявки фрилансеров

Максим
 
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seraphim6wings
Демид 
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