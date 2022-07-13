Отрисовать логотип из эскиза

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт30 заявок627 просмотров

Отрисовать логотип из эскиза, добавить наименование с подбором шрифта,  сохранить в растре

3 года назад
guest_16577939851382
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Iren_Po
Ірина 
44 года
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
Прислала превью работы в срок, но заказчик больше на связь не выходил и не выходит вот уже три недели.

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юлія
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Эльвира
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
Владислав
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Александр
 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
78 отзывов
3 года назад
Вероника
 
20 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
333 отзыва
3 года назад
Ангелина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Дарья
 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
54 отзыва
3 года назад
Наталья
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
5 часов назад
447 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Анатолий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
София
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
5 отзывов
3 года назад
Iren_Po
Ірина 
44 года
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
13 минут назад
200 отзывов
3 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Давид
 
23 года
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
22 отзыва
3 года назад
Марюс
 
48 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Светлана
 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
22 дня назад
455 отзывов
3 года назад
Владислав
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
52 отзыва
3 года назад
Жанна
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
3 года назад
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
58 отзывов
3 года назад
Дарина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Софья
 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
64 отзыва
3 года назад
Демид
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
3 года назад
Николай
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
3 года назад
Татьяна
 
29 лет
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
36 отзывов
3 года назад
Данил
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Сделать логотип

    $30

    Требуется разработка логотипа на основе информации, предоставленной во вложенном файле. Ожидается уникальный и привлекательный дизайн, который будет соответствовать заданным требованиям.

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип для продукта

    $25

    Ищется исполнитель для создания логотипа MRIYA с элементами ножниц и намеком на самолет. Логотип должен быть простым, размером 8х8 мм для лазерной гравировки. Требуются квадратная и горизонтальная версии. Срок выполнения - до сегодняшней ночи.

    Wix
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка логотипа

    Требуется помощь в доработке идеи логотипа для армянской общины или создание нового варианта. Необходимо представить 2 разных дизайна, которые отражают идентичность и ценности сообщества.

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип для агентства недвижимости

    Разработать логотип для агентства недвижимости GARANT с наклонным шрифтом для создания солидного образа. В логотипе должно быть указано, что это центр продажу оренди нерухомості. Использовать желтый фон, темно-синее здание и золотое название, гармонично сочетая цвета. Логотип должен быть универсальным для визиток и социальных сетей.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно сделать логотип для компании по оптовой продаже специй

    Необходимо разработать логотип для компании 'Белый Ветер', занимающейся оптовой продажей специй. Логотип должен быть читаемым, лаконичным и запоминающимся, с возможностью создания персонажа компании. Используйте натуральные цвета для отображения концепции.

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип для студии перманента

    $20

    Требуется разработка логотипа для студии перманента Прайд. Логотип должен быть круглым и подходить для использования в социальных сетях, на визитках и в качестве эмблемы. Ожидается оригинальный и запоминающийся дизайн.

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип и брендбук

    Разработать логотип и брендбук для студии коррекции фигуры Perfection. Дизайн должен быть стильным, презентабельным и универсальным для использования на визитках, в соцсетях и на вывесках. Уделите внимание современным трендам и целевой аудитории.

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать логотип для сайта

    Требуется разработать логотип для кадрового онлайн агентства. Необходимо создать уникальный и запоминающийся дизайн, который будет отражать специфику работы агентства и привлекать клиентов.

    Логотипы и Знаки46 заявок
    Закрыт
    3 года назад