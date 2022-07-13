Разработать логотип для агентства недвижимости GARANT с наклонным шрифтом для создания солидного образа. В логотипе должно быть указано, что это центр продажу оренди нерухомості. Использовать желтый фон, темно-синее здание и золотое название, гармонично сочетая цвета. Логотип должен быть универсальным для визиток и социальных сетей.