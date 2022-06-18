Iren_Po

Ірина Iren_Po

 
42 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
4 дня назад
Дизайнер полиграфии

В дизайне уже более 15 лет, но все еще повышаю свой уровень и учусь новому. Имею опыт работы с крупными компаниями и четко выдерживаю их стилистику. Разработаю дизайн "с нуля". Готова обсуждать заказ в голосовом режиме (мобильная связь, Viber, Telegram, Skype, Google Meet, Zoom). Четко придерживаюсь сроков и сама информирую о том, на какой стадии находится дизайн, потому что сама не люблю откладывать на последний момент - люблю работать с запасом времени. Но если у заказчика срочная работа - значит срочно и поработаю))

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Отзывы заказчиков
a-i-w
49 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
2 года назад
Дизайн візитки, емайл листа, документів
Отличный специалист, Быстрая и четкая работа, рекомендую!
Замечательный заказчик, с которым очень легко работать - общение конструктивное, открыт для новых идей, оплата в срок. Наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв
a-i-w
49 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Отличный специалист, все сделано быстро и четко, творческий взгляд Ирины на работу помогает развить и усовершенствовать первоначальную идею. Рекомендую!
Очень комфортно работать, отличная коммуникация. Серьезный и взвешенный подход к каждому решению. Буду рада поработать ещё!
Ответный отзыв