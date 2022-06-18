Дизайнер полиграфии
В дизайне уже более 15 лет, но все еще повышаю свой уровень и учусь новому. Имею опыт работы с крупными компаниями и четко выдерживаю их стилистику. Разработаю дизайн "с нуля". Готова обсуждать заказ в голосовом режиме (мобильная связь, Viber, Telegram, Skype, Google Meet, Zoom). Четко придерживаюсь сроков и сама информирую о том, на какой стадии находится дизайн, потому что сама не люблю откладывать на последний момент - люблю работать с запасом времени. Но если у заказчика срочная работа - значит срочно и поработаю))
Портфолио
- Реклама для танцевального клуба23 просмотра
- Логотип и визитка14 просмотров
- Танцевальный турнир Sochi Summer Cup22 просмотра
- Танцевальный турнир Radisson Open22 просмотра
- Закладка для миссии "Служение незрячим"23 просмотра
- Плакат для миссии "Служение незрячим"10 просмотров
- Высечка коробки для косметики Blista16 просмотров
- Логотип для фирмы по пошиву штор Textile Design12 просмотров
- Фирменный стиль Blista15 просмотров
- Табличка для парка Киото (Киев)16 просмотров
- Футболка для Киевского Ипподрома20 просмотров
- Танцевальный турнир Crystal Cup14 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Отличный специалист, Быстрая и четкая работа, рекомендую!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик, с которым очень легко работать - общение конструктивное, открыт для новых идей, оплата в срок. Наилучшие рекомендации!
$1
10 баллов
2 года назад
Отличный специалист, все сделано быстро и четко, творческий взгляд Ирины на работу помогает развить и усовершенствовать первоначальную идею. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень комфортно работать, отличная коммуникация. Серьезный и взвешенный подход к каждому решению. Буду рада поработать ещё!