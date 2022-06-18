Дизайнер полиграфии

В дизайне уже более 15 лет, но все еще повышаю свой уровень и учусь новому. Имею опыт работы с крупными компаниями и четко выдерживаю их стилистику. Разработаю дизайн "с нуля". Готова обсуждать заказ в голосовом режиме (мобильная связь, Viber, Telegram, Skype, Google Meet, Zoom). Четко придерживаюсь сроков и сама информирую о том, на какой стадии находится дизайн, потому что сама не люблю откладывать на последний момент - люблю работать с запасом времени. Но если у заказчика срочная работа - значит срочно и поработаю))