Требуется отрисовать логотип на основе предоставленного эскиза. Необходимо добавить наименование, выполнить подбор шрифта и сохранить финальный результат в растровом формате. Убедитесь, что логотип соответствует стилю и требованиям заказчика.
Логотип
Нужно сделать логотип.
Плачу до 1500к
Ознакомьтесь с примером, прежде чем отвечать на данное предложение.
Ссылка на пример https://shrlink.top/rmiCTk
Рассмотрю все предложения, новички тоже можно.
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