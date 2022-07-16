Требуется разработка векторного логотипа с изображением одуванчика. Основные цвета: золото и медь, фон коричневый или бежевый. Логотип должен быть выполнен с акцентом на блеск и перелив. Проект включает создание уникального дизайна, возможно в форме круга.
Разработка логотипа
Нужен логотип в политической тематике. Подробности в лс.
Желательно в очень сжатые сроки!
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