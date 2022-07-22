Только Качественно и в Срок, сделаем от души.

Я занимаюсь созданием дизайна Логотипов и Иконок. Игр, Сайта, Приложений, И. Т. Д...

моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

работая со мной вы экономите:

Деньги. качественно выполняю работу без лишних затрат, на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет

качественно выполняю работу без лишних затрат, на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет Время. на написание технического задания. Уверен. в Т3 всего не учтешь, по этому я сам, на основе 5-ти летнего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента, Минимум вопросов, максимум результата.

на написание технического задания. Уверен. в Т3 всего не учтешь, по этому я сам, на основе 5-ти летнего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента, Минимум вопросов, максимум результата. Нервы. Просьбы, пожелание и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в работу по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Даю Гарантию:

что робота будет выполнена качественно и в срок