Aminov2054

Садрик Aminov2054

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Только Качественно и в Срок, сделаем от души.

Я занимаюсь созданием дизайна Логотипов и Иконок. Игр, Сайта, Приложений, И. Т. Д...

моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

работая со мной вы экономите:

  • Деньги. качественно выполняю работу без лишних затрат, на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет
  • Время. на написание технического задания. Уверен. в Т3 всего не учтешь, по этому я сам, на основе 5-ти летнего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента, Минимум вопросов, максимум результата.
  • Нервы. Просьбы, пожелание и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в работу по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Даю Гарантию:

что робота будет выполнена качественно и в срок

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