Только Качественно и в Срок, сделаем от души.
Я занимаюсь созданием дизайна Логотипов и Иконок. Игр, Сайта, Приложений, И. Т. Д...
моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
работая со мной вы экономите:
- Деньги. качественно выполняю работу без лишних затрат, на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет
- Время. на написание технического задания. Уверен. в Т3 всего не учтешь, по этому я сам, на основе 5-ти летнего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента, Минимум вопросов, максимум результата.
- Нервы. Просьбы, пожелание и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в работу по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Даю Гарантию:что робота будет выполнена качественно и в срок