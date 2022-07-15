Требуется логотип для маркетплейса по автозапчастям автомобилей Тесла

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт25 заявок645 просмотров

Приветствую!

Требуется разработать минималистичный логотип в совпадающей с сайтом стилистике. Полный дизайн сайта смогу показать при личной переписке, одна из страниц приложена к проекту.

Текущий дизайн логотипа был создан как заглушка, на него можно не ориентироваться, но если говорить о том, что конкретно в нем не нравиться: шестеренка издалека похожа на цветок, плохо проработан трекинг.

В логотипе требуется отобразить основное направление маркетплейса - запчасти для электрокаров (Тесел)

Без портфолио отклики просматриваться не будут!

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При успешном сотрудничестве возможен вариант дальнейшей совместной работы над другими заказами

3 года назад
itsgeorge
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