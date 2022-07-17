Требуется разработать логотип для транспортной компании «MS Spedition», специализирующейся на перегоне грузовых автомобилей. Необходимо создать уникальный и запоминающийся дизайн, отражающий сферу деятельности компании.
Логотип
Разработать логотип для бренда одежды.
Одежда будет для всех возрастов.
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