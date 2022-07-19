Создание логотипа

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен25 заявок566 просмотров

Имеется эскиз логотипа написованный на бумаге, требуется сделать векторную версию. 

3 года назад
turmana87
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
35 минут назад
3 года назад
$50
1 день
Escrow
Работа выполнено превосходно и быстро. Очень рекомендую!
Очень приятный заказчик! С удовольствием еще посотрудничаю! Спасибо за проект!!!

Заявки фрилансеров

Егор
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
14 отзывов
3 года назад
Александр
 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
78 отзывов
3 года назад
Евгений
 
47 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
34 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Данил
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Камила
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Лоцман
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов(-1)
3 года назад
Ірина
 
44 года
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад
Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
35 минут назад
3 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
58 отзывов
3 года назад
Владислав
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Дарина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Юлія
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Николай
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
3 года назад
Вероника
 
20 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
Софья
 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
64 отзыва
3 года назад
Демид
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
3 года назад
Владислав
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
52 отзыва
3 года назад
Екатерина
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Максим
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
105 отзывов
3 года назад
Юлия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Татьяна
 
29 лет
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
36 отзывов
3 года назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
3 года назад
Данил
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Логотипы и Знаки

  • Похожие заказы

  • Логотип

    Необходимо разработать логотип для телеграм-канала. Ожидается создание уникального и запоминающегося дизайна, который будет отражать тематику канала и привлекать внимание аудитории.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Лого для магазина streetwear

    $15

    Требуется разработать уникальный логотип для магазина одежды в стиле streetwear. Логотип должен отражать дух уличной моды и быть привлекательным для целевой аудитории. Ожидается креативный подход и оригинальные идеи в дизайне.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип для магазина

    Требуется разработка логотипа для магазина Vape Shop. Необходимо создать уникальный и запоминающийся дизайн, который будет отражать концепцию магазина и привлекать клиентов. Ожидается оригинальный подход и креативные идеи в оформлении логотипа.

    Логотипы и Знаки53 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно сделать лого для детского похода в приморье

    Требуется разработать логотип для детского похода в Приморье. Логотип должен содержать кольцо из логотипа ГБПОУ КЖГТ, внутри которого изображены тигр, лес или горы. Необходимо представить логотип в электронном формате с улучшениями по сравнению с оригиналом.

    Логотипы и Знаки6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка логотипа

    Ищется дизайнер для создания логотипа для нового бренда носков. Требуется разработать уникальный и запоминающийся визуальный идентификатор, который будет отражать стиль и концепцию бренда.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Перерисовать логотип

    Требуется перерисовать логотип туристической компании с изменением подписи на массаж на английском языке. Логотип должен быть выполнен в высоком разрешении для последующего использования.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать логотип клуб Тхэквондо

    Требуется разработка логотипа для клуба Тхэквондо, который должен быть дерзким, опасным и интересным. Логотип должен отражать дух боевых искусств и привлечь внимание целевой аудитории.

    Логотипы и Знаки38 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип

    Требуется создание логотипа для нового бренда одежды, ориентированного на аудиторию всех возрастов. Логотип должен быть современным и запоминающимся, отражающим концепцию бренда.

    Логотипы и Знаки44 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать логотип

    Требуется разработать логотип для транспортной компании «MS Spedition», специализирующейся на перегоне грузовых автомобилей. Необходимо создать уникальный и запоминающийся дизайн, отражающий сферу деятельности компании.

    Логотипы и Знаки43 заявки
    Закрыт
    3 года назад