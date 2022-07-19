Лого для магазина streetwear

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен5 заявок155 просмотров

Необходимо разработать логотип для магазина одежды уличного стиля.

3 года назад
viktoriah93
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

maxpritulchik
28 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$15
3 дня
Escrow
очень круто когда понимают с полуслова, это именно тот случай)
общаться легко, оплата в срок) рекомендую)

Заявки фрилансеров

maxpritulchik
28 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
3 года назад
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
58 отзывов
3 года назад
Давид
 
23 года
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
22 отзыва
3 года назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
3 года назад
Демид
 
22 года
4 года в сервисе
Был
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