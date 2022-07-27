Создание логотипа

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Завершен1 заявка66 просмотров

Создание логотипа для организации осуществляющей проектные и электромонтажные работы

3 года назад
spes042014
Мария 
40 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
22 дня назад
3 года назад
$69
3 дня
Escrow
Светлана, спасибо огромное за вашу работу, вы создали именно то, что требовалось, за короткий срок, вы настоящий профессионал.💐
Мария, спасибо за приятное сотрудничество! Продолжаем работу :)

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
22 дня назад
3 года назад

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