Задача заключается в разработке логотипа для строительной компании. Необходимо предоставить оригинал в цвете, черно-белый вариант и одно дополнительное позиционирование. Оригинал должен быть в формате CorelDRAW. Заполненный бриф доступен для ознакомления.
Создание логотипа
Создание логотипа для организации осуществляющей проектные и электромонтажные работы
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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