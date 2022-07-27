Разработка логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен29 заявок414 просмотров

Нужен логотип для проекта в сфере криптовалюты, грубо говоря. Конструктор токенов. Автоматизация создания токена и его дальнейшего использования.  Пока что есть только название, идея проекта и одно требование к логотипу, которое я сообщу лично. Подскажите, пожалуйста, что нужно уточнить, чтобы прийти к какому-то результату. Кто занимается логотипами, есть у вас какой-то алгоритм создания. Вот что от меня требуется?

И сориентируйте по ценам, по срокам. 

3 года назад
ngperfect
Влад 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

vladislavles9999
Владислав 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$27
5 дней
Escrow
Очень быстро и качественно справился с разработкой логотипа. Мы сразу друг друга поняли, утвердили одну из первых предложенных идей. Удачное, комфортное сотрудничество. Однозначно буду еще обращаться при необходимости, и могу рекомендовать Владислава)
Благодарю Владислава за осознанный подход к работе и приятное общение. Было разработано сразу много вариантов, но, благодаря хорошему коннекту, утвердили самый первый логотип, который быстрее всех пришел мне в голову от полученной информации. Однозначно рекомендую!

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