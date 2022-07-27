Нужен логотип для проекта в сфере криптовалюты, грубо говоря. Конструктор токенов. Автоматизация создания токена и его дальнейшего использования. Пока что есть только название, идея проекта и одно требование к логотипу, которое я сообщу лично. Подскажите, пожалуйста, что нужно уточнить, чтобы прийти к какому-то результату. Кто занимается логотипами, есть у вас какой-то алгоритм создания. Вот что от меня требуется?

И сориентируйте по ценам, по срокам.