Необходимо создать лого для дня рождения, состоящее из имен и слов. Слова должны быть представлены в зависимости от их важности. Логотип должен включать цифру 41 и быть выполнен в векторном формате, подходящем для плоттерной вырезки и печати.
Разработка логотипа
Нужен логотип для проекта в сфере криптовалюты, грубо говоря. Конструктор токенов. Автоматизация создания токена и его дальнейшего использования. Пока что есть только название, идея проекта и одно требование к логотипу, которое я сообщу лично. Подскажите, пожалуйста, что нужно уточнить, чтобы прийти к какому-то результату. Кто занимается логотипами, есть у вас какой-то алгоритм создания. Вот что от меня требуется?
И сориентируйте по ценам, по срокам.
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