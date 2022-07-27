Простеньке лого для сайту

$20
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Завершен8 заявок312 просмотров

Потрібно розробити лого для сайту з назвою "Куховарити". Потрібно якось гарно оформити це слово.

Лого має бути круглим. 

Кольори - зелені.

3 года назад
vorg666
32 года
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2 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Чудове виконання замовлення. Якісно і оперативно. Дякую!!!
Чудовий замовник, гарна комунікація та швидка оплата. Будемо працювати ще в майбутньому

Заявки фрилансеров

Дарина
 
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roman_loginov
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