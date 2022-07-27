Додумать и отрисовать лого

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт23 заявки704 просмотра

Я всех очень приветствую. Нужно додумать логотип для проекта оказывающего услуги математического (цифрового, имитационного, инженерного) моделирования. Нужен для применения на сайте, тема/шаблон дизайна будет вот такой. Название проекта и сайта - Simulation Lab, домен - simulationlab.eu.

Лого должно состоять из элементов:

* тематическая иконка, содержащая (вписанную или наложенную) букву "S", в 2D или 3D отображении. Так же будет использоваться как favicon, при масштаюировании (16*16 пикс) должна отображаться четко (понятно,

разборчиво, с мин. искажениями).

* Текстовая часть, текст "Lab"

* Доп. элементы оформления: рамка-обводка, так же может содержать другие элементы (их части): блоки из блок-схем, диаграммы, графики, электрические схемы, конечно элементная сетка.

Пример см. в прикрепленном файле. Сделать нужно в векторном формате. Бюджет я указал максимальный.

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