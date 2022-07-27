Создание логотпа для вышивальной машинки

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Необходим дизайнер, для создания логотипа в формате jef и dst? для вышивальной машинки

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