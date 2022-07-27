Требуется разработать логотип для отделения инновационной медицины, посвященный нейрохирургии. Логотип должен включать схематическое изображение мозга и микроскопа, а также надпись 'ОТДЕЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ' на русском. Необходимо предоставить векторный файл.
Создание логотпа для вышивальной машинки
Необходим дизайнер, для создания логотипа в формате jef и dst? для вышивальной машинки
Заявки фрилансеров
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