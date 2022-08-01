Создать логотип отделения инновационной медицины

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок360 просмотров

Направление отделения инновационной медицины это НЕЙРОХИРУРГИЯ

в логотипе должен быть МОЗГ и микроскоп (операционный).

Наше видение Свет микроскопа (схематично) светит на мозга (рисунок - абстракция)

На лого указать ОТДЕЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ (на русском)

+ нужен на Векторе

3 года назад
guest_16590181808737
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$20
1 день
грамотный специалист! в течении 3х дней сделал классный логотип отделения. Советую!
Отличный заказчик, интересный проект, рекомендую

Заявки фрилансеров

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roman_loginov
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