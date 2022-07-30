Логотип

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт18 заявок533 просмотра

Доброго дня!

В мене є логотип компаній , але хочу зробити модифікацію. Зробити більше сучасним. 

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Дякую.

3 года назад
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