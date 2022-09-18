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Доброе время суток ! Меня зовут Михаил, работаю в сфере "графический дизайнер" в направлениях: "Создание логотипов,инфографика,дизайн сайта, создания баннеров/буклетов и т.д. Подготавливаю также проекты для печати в типографии. Также рассматриваю и крупные проекты с полным погружением и сопровождением от начальной стадии,до ее полного завершения.

Работаю с компаниями по безналу,так и с физ.лицами. Зарегистрирован как "Индивидуальный предприниматель".

Языки: Русский ( Основной ), Английский ( дополнительный/сред.разговорный )