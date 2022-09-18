Информация
Доброе время суток ! Меня зовут Михаил, работаю в сфере "графический дизайнер" в направлениях: "Создание логотипов,инфографика,дизайн сайта, создания баннеров/буклетов и т.д. Подготавливаю также проекты для печати в типографии. Также рассматриваю и крупные проекты с полным погружением и сопровождением от начальной стадии,до ее полного завершения.
Работаю с компаниями по безналу,так и с физ.лицами. Зарегистрирован как "Индивидуальный предприниматель".
Языки: Русский ( Основной ), Английский ( дополнительный/сред.разговорный )
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Флаер листовка магазина одежды5 просмотров
- Логотип для магазина3 просмотра
- Редизайн сайта3 просмотра
- Рекламный баннер4 просмотра
- Аватарка для чата7 просмотров
- Лендинг по " P2P "6 просмотров
- Баннер для сайта5 просмотров
- Чек-лист19 просмотров
- Листовка бесплатного курса1 просмотр
- Коммерческое предложение3 просмотра
- Сделать меню для стартапа2 просмотра
- Логотип для ART GREACE1 просмотр