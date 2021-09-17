Доброго дня!
Мене звати Софія. Можна просто Соня.
Закінчила школу з поглибленим вивченням англійської мови. Додатково у школі вивчала французьку /німецьку мову. Закінчила університет по спеціальності менеджер по туризму. До декрету працювала менеджером по туризму в турагентстві. Володію українською, російською, англійською, французькою та німецькою мовами. Для себе, для розвитку вивчаю грузинську, турецьку та китайську мову. Бувало,що брала замовлення на переклад з них також. Займаюсь перекладами майже три роки. Тому звертайтесь 珞
Буду рада допомогти !
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$32
8 баллов
2 года назад
Были спорные моменты, но пришли к консенсусу.
Ответный отзыв
Геннадий,Отличный заказчик,работадатель. Хорошо сработались,спорные моменты решались быстро и сообщя.Было приятно по работать.