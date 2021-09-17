sofiasolnushko

София sofiasolnushko

 
29 летУкраина/Львов
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Доброго дня! 

Мене звати Софія. Можна просто Соня.

Закінчила школу з поглибленим вивченням англійської мови. Додатково у школі вивчала французьку /німецьку мову. Закінчила університет по спеціальності менеджер по туризму. До декрету працювала менеджером по туризму в турагентстві. Володію українською, російською, англійською, французькою та німецькою мовами.  Для себе, для розвитку вивчаю грузинську, турецьку та китайську мову. Бувало,що брала замовлення на переклад з них  також.  Займаюсь перекладами майже три роки.  Тому звертайтесь 珞

Буду рада допомогти !

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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Khasin
33 годаСША
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$32
8 баллов
2 года назад
Перевод договора
Были спорные моменты, но пришли к консенсусу.
Геннадий,Отличный заказчик,работадатель. Хорошо сработались,спорные моменты решались быстро и сообщя.Было приятно по работать.
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