Доброго дня!

Мене звати Софія. Можна просто Соня.

Закінчила школу з поглибленим вивченням англійської мови. Додатково у школі вивчала французьку /німецьку мову. Закінчила університет по спеціальності менеджер по туризму. До декрету працювала менеджером по туризму в турагентстві. Володію українською, російською, англійською, французькою та німецькою мовами. Для себе, для розвитку вивчаю грузинську, турецьку та китайську мову. Бувало,що брала замовлення на переклад з них також. Займаюсь перекладами майже три роки. Тому звертайтесь 珞

Буду рада допомогти !

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