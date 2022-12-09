Специализуруюсь на Opencart/Ocstore более 7 лет. Создал несколько интернет-магазинов на даной платформе и оказываю административную и
техническую поддержку сайтам.- Разработка сайтов под ключ - от визитки до маркетплейса
- Доработка, устранение ошибок, оптимизация, обновление и расширение функционала
- Индивидуальный дизайн и верстка
- Полный комплекс продвижения сайтов и бренда в целом- SMM, SEO, контекст, рассылки, вирусная реклама
- Адаптация приложений
- Наполнение контентом- PHP/CSS3/HTML5/BootstrapВсегда буду рад новым клиентам и партнерам!
Портфолио
- Создание интернет магазина17 просмотров
- Разработка модуля Наценки для товаров17 просмотров
- Верстка сайта22 просмотра
- Исправление работы Мега Фильтр63 просмотра
- Сайт мобильного приложения для кафе и ресторанов26 просмотров