Художник-иллюстратор на комикс (руманга)

$550
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт52 заявки10053 просмотра

Требуется человек, который может взять на себя отрисовку комикса (рукомикса), начиная от скетчей, заканчивая лайном и колором.

Сразу скажу - художник должен обладать стилем, который можно посчитать за полноценный стиль комиксов (манхва, манга, рукомикс)

Работа не на один раз, глав у комикса предвидится не один десяток, поэтому составляем договор и отдельно обговариваем цены, примеры произведений скину в ЛС

4 года назад
xiaoxiao
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