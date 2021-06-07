Векторная графика. Детские иллюстрации для развивающих карточек 70 шт

  1. Биржа фриланса
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Закрыт8 заявок371 просмотр

Добрый день.

Требуется нарисовать 70 ярких, красочных иллюстраций для развивающих карточек для детей.

На каждой карточке будет какой-то предмет или персонаж.

Примеры изображений во вложении.

При подаче заявки указывайте примеры ваших работ, цену и срок.

4 года назад
FIJY_NN
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