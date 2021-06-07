Нарисовать предметы для игры.

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Закрыт28 заявок706 просмотров

Команда ищет молодых Арт-дизайнеров.

Большое опыт в сфере рисования не нужен, главное взаимопонимание.

Для подробной информации пишите, всё укажем что рисовать.

Пример рисунков ниже.

4 года назад
Pundyak
21 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Егор
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Анастасия
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Дарья
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Егор
 
33 года
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Артём
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Тима
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
Ирина
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
4 года назад
Анна
 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Илья
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Елизавета
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
5 отзывов
4 года назад
Дарья
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Иван
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Мария
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Алина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Данил
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артем
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
4 года назад
Юлия
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад
Дарья
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Марина
 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
год назад
4 отзыва
4 года назад
Владислав
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Максим
 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
33 года
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Был
10 месяцев назад
44 отзыва
4 года назад
Анжелика
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Илья
 
26 лет
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Был
5 месяцев назад
1 отзыв
4 года назад
Пётр
 
48 лет
17 лет в сервисе
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месяц назад
289 отзывов(-1)
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад