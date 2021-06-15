Серия портретов

Добрый день, Мария, понравились ваши работы. Хочу предложить вам работу.

Но время очень ограничено… Нужны 4

портрета. Есть эскизы, psd файлы если понадобятся, референсы фото. Прикреплю файлами. Не обязательно чтобы это был супер детализированный рисунок. Важнее передать настроение и саму идею( наверное больше через цвет), чтобы каждый портрет был интересен, и в

целом серия смотрелась гармонично. Ниже описание собственно самой идеи.Работы

будут распечатываться на бумаге, нужно это обязательно учесть. Размеры A3,

297х420 мм. Описание:

Концепция творческой работы Основная идея творческой работы - используя современные технологии создать серию цифровых портретов, которые будут олицетворять времена

года в женских образах. Используя художественно-выразительные средства передать

зрителю нужное настроение и атмосферу времен года (весны, лета, осени изимы),

попытаться показать гармонию человека с природной фактурой. Вместе эта серия

будет представлять собой гармоничный цикл природы. Нужно выполнить работы крайний срок до 24 июня (вечер) т.к нужно еще их распечатать и оформить. Реально ли для вас выполнить работу за короткий срок? Если да то вашу цену за работу.Очень жду вашего ответа.