Разработка этикетки для колбасы

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок403 просмотра

Всем привет нужно качественно разработать этикетку для колбасы в CorelDRAW

CorelDRAW
4 года назад
Savchenko-M
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