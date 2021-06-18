Добрый день! Мне нужно карту Москвы, на которой будет указано два магазина. Пример как Яндекс рисует https://c2n.me/4cqjy0J.jpg но только красивей и понятней. Я эту картинку буду на Авито вставлять. Цель этой ...
Серия портретов
Привет. Хочу предложить работу.
Но время очень ограничено… Нужны 4 портрета. Есть эскизы(psd файлы если понадобятся), референсы фото. Прикреплю файлами.
Не обязательно чтобы это был супер детализированный рисунок. Важнее передать настроение и саму идею( наверное больше через цвет), чтобы каждый портрет был интересен, и в целом серия смотрелась гармонично. Ниже описание собственно самой идеи.Работы будут распечатываться на бумаге, нужно это обязательно учесть. Размеры A3, 297х420 мм.
Описание:
Концепция творческой работы
Основная идея творческой работы - используя современные технологии создать серию цифровых портретов, которые будут олицетворять времена года в женских образах. Используя художественно-выразительные средства передать зрителю нужное настроение и атмосферу времен года (весны, лета, осени изимы), попытаться показать гармонию человека с природной фактурой. Вместе эта серия будет представлять собой гармоничный цикл природы.
Нужно выполнить работы крайний срок до 24 июня (вечер) т.к нужно еще их распечатать и оформить.
Реально ли для вас выполнить работу за короткий срок? Если да то жду ваш ответ и вашу цену за работу.
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