Серия портретов

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт9 заявок424 просмотра

Привет. Хочу предложить работу.

Но время очень ограничено… Нужны 4 портрета. Есть эскизы(psd файлы если понадобятся), референсы фото. Прикреплю файлами.

Не обязательно чтобы это был супер детализированный рисунок. Важнее передать настроение и саму идею( наверное больше через цвет), чтобы каждый портрет был интересен, и в целом серия смотрелась гармонично. Ниже описание собственно самой идеи.Работы будут распечатываться на бумаге, нужно это обязательно учесть. Размеры A3, 297х420 мм.

Описание:

Концепция творческой работы

Основная идея творческой работы - используя современные технологии создать серию цифровых портретов, которые будут олицетворять времена года в женских образах. Используя художественно-выразительные средства передать зрителю нужное настроение и атмосферу времен года (весны, лета, осени изимы), попытаться показать гармонию человека с природной фактурой. Вместе эта серия будет представлять собой гармоничный цикл природы.

Нужно выполнить работы крайний срок до 24 июня (вечер) т.к нужно еще их распечатать и оформить.

Реально ли для вас выполнить работу за короткий срок? Если да то жду ваш ответ и вашу цену за работу.

4 года назад
Sayanara
29 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Марина
 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
год назад
4 отзыва
4 года назад
Юлия
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад
Анна
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Анастасия
 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Марина
 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
18 часов назад
64 отзыва
4 года назад
Михаил
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
21 день назад
1 отзыв
4 года назад
Екатерина
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Илья
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
1 отзыв
4 года назад