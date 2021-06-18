Привет. Хочу предложить работу. Но время очень ограничено… Нужны 4 портрета. Есть эскизы(psd файлы если понадобятся), референсы фото. Прикреплю файлами. Не обязательно чтобы это был супер детализированный рисунок. Важнее передать настроение и саму ...
Репродукция картины маслом Г. Зиберта
Нужна репродукция картины Георга Зиберта "Wochenende" на холсте, масло, размер 60х60
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