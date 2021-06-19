Создание документа по образцу

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт12 заявок751 просмотр

Есть

1. исходнк оч плохого качества в джипеге

2. отдельно элементы стиля в хор качестве пдф - логотип, элементы оформления

3. отдельно - в текстовом формате тексты, которые есть на картинке джипега

Надо:

создать документ 1:1 как в джипеге, в формате пдф

Очень важно: надо в точности повторить все - шрифты отступы, взаимное расположение элементов итд. Полностью один в один.

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