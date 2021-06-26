Иллюстрация

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Завершен10 заявок707 просмотров

Нужно сделать точную копию, с сохранением стилистики(можно лучше), главное чтоб выглядело не векторно.

Модель заменить на чернокожую девушку-альбинос

Предлагайте цену, сроки и портфолио 

4 года назад
Thcalm
Богдан 
32 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

thikina_a
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$5
1 день
Все отлично. Рекомендую
Оплата в срок, высокий уровень коммуникации рекомендую

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