Всем привет нужно качественно разработать этикетку для колбасы в CorelDRAW
Исправить картинки
Задание отправлено в личные сообщения
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужна репродукция картины Георга Зиберта "Wochenende" на холсте, масло, размер 60х60Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт4 года назад
Привет. Хочу предложить работу. Но время очень ограничено… Нужны 4 портрета. Есть эскизы(psd файлы если понадобятся), референсы фото. Прикреплю файлами. Не обязательно чтобы это был супер детализированный рисунок. Важнее передать настроение и саму ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Добрый день! Мне нужно карту Москвы, на которой будет указано два магазина. Пример как Яндекс рисует https://c2n.me/4cqjy0J.jpg но только красивей и понятней. Я эту картинку буду на Авито вставлять. Цель этой ...Завершен4 года назад
Европа, Страны персидского залива, Азия Для начала нужно срисовать границы государств с яндекс карт (т.е. сами государства по отдельности) в векторе . Потом нужно наложить на них дороги, железные дороги, и ...Закрыт4 года назад
- $25
Необходимо нарисовать логотип для Ассоциации социальных предпринимателей Краснодарского края Возможно комбинация из сплетения рук (поддержка, помощь), дерева, сердца. Включает в себя название организации. Рисунок в векторном формате CorelDraw.Завершен4 года назад
Требуется перевести изображение из растра в вектор. Радиус круга 88мм. На выходе cdr и ai. Оплата по факту на карту Привата.Иллюстрации и Рисунки25 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день, нужно создать 10 постеров для рекламы в соцсетях. Рекламировать будем автосервис и его услуги. Темы постеров: Ремонт и обслуживание автомобилей VAG Капитальный ремонт Двигателя Замена Масла Чип Тюнинг ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт4 года назад