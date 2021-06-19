Добрый день Необходимо скопировать 5 минималистичных картинок срок выполнения до 5 дней
Нарисовать лицо в стиле пиксель арт по фотографии
Нужно по фотографии лица человека сделать это же лицо в стиле пиксель арт.
Заявки фрилансеров
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