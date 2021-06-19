Нарисовать лицо в стиле пиксель арт по фотографии

Всем привет, нужно отрисовать этикетку для колбасы, на этикетки должен быть логотип, описание на двух языках, название колбасы + знаки, (предоставим). С вашей стороны интересный дизайн и несколько вариантов для выбора. Отрисовка должна быть в ...